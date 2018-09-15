Ceylanpınar'da ölmek üzere olan yavru köpeğe şefkat eli

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölmek üzere olan yavru köpeğe hayvanseverler şefkat elini uzattı.

Golden cinsi anne köpeğin 4 gün önce dünyaya getirdiği üç yavrudan ikisi hastalıktan ölürken, geriye kalan yavru da hastalanarak vücudunda yaralar oluştu. Yavrunun halini gören bir vatandaş, telefonla ulaştığı Ceylan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hasan Teker'den yardım istedi. Dernek Başkanı Teker, yavru köpeğe ilk müdahaleyi yaparak, hayvanın yaralarına pansuman yaptı. Şırınga yardımıyla sütle beslenen yavru sağlığına kavuşmaya başladı.

Hasan Teker, yavru köpeğin kendilerine getirildiğinde henüz 4 günlük, yaralı ve bitkin vaziyette olduğunu belirterek, şimdi ise yavru köpeğin sağlığına kavuşmaya başladığını kaydetti.