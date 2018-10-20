Ceylanpınar'da palmiye ağaçları tahrip edildi

Ceylanpınar Belediyesi'nin ilçenin ortasında bulunan refüjde diktiği palmiyeler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi. Tahribe bakıldığında ise açıkça bir provokasyon olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz gün orta refüj içerisinde bulunan palmiye ağaçları kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakılarak tahrip edildi. Bazı palmiyeler kırılırken bazıları ise yakıldı. Gece bilinmeyen bir saatte alana gelen kişi yada kişiler orta refüjdeki palmiyelere zarar verdiler. Mart seçimlerinden bu yana Ceylanpınar Belediyesi'nin yaptığı birçok park tahrip edilmişti.

Vatandaşın malına zarar verdiler

Görünümü itibariyle ilçe girişine ayrı bir renk katan bazı palmiye ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Tarım İşletmesi Müdürlüğüne giden Urfa Kapı mevkisinde orta refüje ekilen yaklaşık 35 palmiye ağacı yakılarak tahrip edildi. Yine ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy ve Cumhuriyet Mahallesindeki parklardaki oturma ve oyun grupları da tahrip edildi.

2014 yerel seçimlerinde neler olmuştu

Mart 2014 yılında yapılan belediye seçimini Ak Parti'den aday olan Menderes Atilla kazanmıştı. Menderes Atilla koltuğa oturur oturmaz ilçede vatandaş için yapılan hizmetler bir bir yakılmaya ve tahrip edilmeye başlandı. Her gece parklara ve değişik alanlara giden provokasyoncular parkları tahrip ederek belediyenin çalışmadığı imajını yaratarak algı oluşturmaya çalıştılar. Ancak “halka hizmet hakka hizmettir” anlayışı ile hareket eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yakılan ve tahrip edilen her hizmetin yerine daha güzelini yaparak adeta provaskayonculara vatandaşlar için çalıştıklarının mesajını vermişti.

"Halka hizmet etmekten geri durmayacağız"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, alanları tahrip eden kişilerin tüm yaptıklarına rağmen asla hizmet etmekten geri durmayacaklarını ifade etti. Atilla, "Orta refüje ayrı bir renk ve hava katan palmiyeler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakıldı. Bu palmiyeleri yakanlara insan diyebilir misiniz? Bunu yapmalarındaki amaç, palmiyeleri tahrip ettikten sonra halka; her taraf kırık ve dökük, belediye görevini yapmıyor imajı vermektir. Kendini bilmez kişiler tarafından bunlar yapılıyor. Bu alanların tahrip edilmesi çocukların işi değil, yetişkinlerin işidir. İşte o yetişkinler tarafından bu alanlar tahrip ediliyor. Bunlara da mahalledekilerin bir kısmı göz yumuyor, ona da üzülüyorum. Bu alanlarda ne ben ne de ailem gelip oturuyor. Mahalle sakinleri oturuyor. Mahalle sakinlerinin de buna önlem almaları gerekiyor. Mahallelinin alanlarının tahrip edilmesine müsaade etmemesi gerekir. Bunları yapmalarında ki asıl amaç benim adıma leke getirmek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halka hizmet etmekten geri durmayacağız" diye konuştu.