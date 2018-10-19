Ceylanpınar'da Palmiye ağaçları ve parklara zarar verildi

Ceylanpınar'da cadde boyuna ekilen palmiyeler yakılarak tahrip edilirken ilçe merkezindeki bazı parklara da zarar verildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, prestij cadde kapsamında yol yapımının bitmesinin ardından orta refüj çalışmaları kapsamında yolun orta kısımlarına çok sayıda palmiye ağacı ekilmişti. Görünümü itibariyle ilçe girişine ayrı bir renk katan bazı palmiye ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Tarım İşletmesi Müdürlüğüne giden Urfa Kapı mevkiinde orta refüje ekilen yaklaşık 35 palmiye ağacı yakılarak tahrip edildi. Yine ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy ve Cumhuriyet Mahallesindeki parklardaki oturma ve oyun gruplarına da zarar verildi. Tahrip edilen oyun ve oturma grupları belediye tarafından yenileriyle değiştirildi.

İlçenin neredeyse her noktasına yapılan parklarda, bazı vatandaşların parkları kirli bırakmak ve zarar vermek suretiyle kullanması diğer vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, “Parklar, herkesin kullanımı içindir. Kirletmek ve zarar vermek bize yakışmaz” şeklinde tepki gösterdiler.