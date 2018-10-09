Ceylanpınar'da parklar yenileniyor

Parklar bakım ve onarımla yeni bir görünüme kavuşuyor.

Ceylanpınar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları devam ederken bir taraftan da parklardaki bakım onarım çalışmaları da hız verdi. Ekipler ilçe genelindeki parklardaki eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları onarma, yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca vatandaşların isteği doğrultusunda kamelya ve bankları eksik olan parklarda da oturma alanları oluşturulacağı belirtildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ilçe genelinde devam eden park bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Şehitler Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Menderes Atilla, parkta bulunan gençler ve vatandaşlarla da bir müddet sohbet etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, parkların modern ilçenin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekti. Atilla, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce parklarımızda bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapılıyor. Parklarımızdaki oyun grupları ve kauçuklar kullanılamaz hale gelmiş. Bunların hepsini yenileyerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Parklarımızda spor aletleri, çocuk oyun grupları, engelliler için oyun grubu, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme ile piknik alanlarımız da mevcut. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, gelen konuklarını gezdirebileceği rekreasyon ve park alanlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Parklarımız, modernleşen ilçe kimliğimizin en önemli göstergelerindendir. Ekiplerimiz, yaz-kış gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile parklarımızı güzel ve güvenli hale getiriyor" dedi.