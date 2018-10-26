Ceylanpınar'da ücretsiz öğrenci servisi uygulaması

Ceylanpınar Belediyesi tarafından "eğitime destek" kapsamında Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler için ücretsiz servis uygulaması başlatıldı

Eğitime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Ceylanpınar Belediyesi'nin öğrencilere yönelik projeleri devam ediyor. "Eğitimin başkenti Ceylanpınar" sloganı ile yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler için ücretsiz servis uygulaması başlattı. Okulda okuyan öğrencilerin mağdur olmaması adına servis imkanı başlatan Ceylanpınar Belediyesi, öğrencileri evinden alarak ders bitiminde de evlerine kadar bırakıyor. Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin belediyeden servis talep etmelerine olumlu yanıt veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ve belediyeye öğrenciler ve öğretim görevlileri teşekkür ettiler. Öte yandan uygulama Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de barındırıyor. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, belediye olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını vurguladı. Daşkıran, "İlçemizde YÖK'e bağlı yaklaşık 5 yıldır yüksekokul binamız vardı. Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın da girişimleriyle Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlamış oldu. Yine Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nı girişimleriyle okulumuzda okuyan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması adına ücretsiz servis imkanı sağlandı. Biz Ceylanpınar Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanındayız. Okulumuzdan umutluyuz. İlerleyen yıllarda bu okulun Ziraat Fakültesi olması için çabalarımız devam edecek. Bu okulun burada olması ilçemiz için bir kazançtır. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz" dedi.