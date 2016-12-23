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23 Aralık 2016 14:21

Ceylanpınar’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Ceylanpınar’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

23 Aralık 2016 14:21

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polisin okul çevrelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçedeki bazı okulların çevresinde ve sokaklarda gençliği zehirleyen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişiyi gözaltına aldı. Bilgi üzerine takibe alınan bir araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Kovalamanın ardından yakalanan araç içerisinde bulunan H.E., B.A., M.Z. ve M.K. gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu hap ve esrar maddeleri ele geçirildi. Ekipler başka bir operasyonda ise Ş.D. isimli şahsın evine baskın yaptı. Polisleri fark eden şahıs kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan Ş.D. gözaltına alındı. Polis şahsın evinde yaptığı aramada, satışa hazır vaziyette 21 adet küçük pakette eroin maddesi ile birlikte satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi polis sorgusunun ardından ’uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak’ suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Ş.D., H.E., B.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Z. ve M.K adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



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