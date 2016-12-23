Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 22:03

Ceylanpınar’da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Ceylanpınar’da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

23 Aralık 2016 22:03

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde okul çevrelerinde ve sokaklarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Ceylanpınar merkezinde, okul çevrelerinde ve sokaklarda yaptığı uygulama kapsamında durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araca müdahale etti. Araç içerisindeki 4 kişinin polis ekiplerini fark etmesi ve kaçmaya çalışması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu haplar ve esrar maddesi ele geçirilirken, H.E, M.Z, B.A. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.E. ve B.A. tutuklanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.
Polis ekiplerinin başka bir operasyonunda ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen Ş.D. isimli şahsın evine arama yapmak üzere giden ekipler, kaçan şahsı kısa sürede yakaladı. Şahsın üzerinde 21 adet küçük paket halende eroin maddesi ve sarılmış vaziyette satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç