Ceylanpınar'da vatandaşlara kandil simidi ikramı

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çarşı merkezinde gerçekleştirilen mevlit simidi ikramını Belediye Başkanı Menderes Atilla yaptı. Belediye Başkanı Menderes Atilla, tarafından ikram edilen kandil simitlerini alan, gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar Başkan Atilla'ya ve personeline teşekkür etti. Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Ceylanpınar Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler yapılacağını ifade eden Başkan Atilla, ''Bu hafta belediye olarak halkımızla beraber mutlu bir şekilde idrak edeceğiz. Bu bağlamda bugün çarşı merkezinde yaptırmış olduğumuz kandil simitlerimizi dağıtımını gerçekleştireceğiz vatandaşlarımızla kandilimizi kutlamış olacağız. Bu mutlu günde vatandaşlarımızla hemşehrilerimizle hep beraber peygamber efendimizi anmış olacağız. Onun güzelliklerini bir birimize anlatmış olacağız. Belediye olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün öncülüğünde hafta boyunca çeşitli yerlerde bu konuda etkinliğimiz olacak. Başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tüm islam alemine mevlid kandilimiz hayırlı uğurlu olsun. Ceylanpınarlı ve Urfalı hemşehrilerimize özellikle de tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Biz Peygamber efendimiz S.A.V yolundan yürüsek hiç bir zaman hiç bir sıkıntı çekmemiş olacağız. Yeter ki Peygamber efendimizin açmış olduğu yolda hareket edelim. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diliyorum. Allah tüm İslam alemine güç kuvvet versin diliyorum. Hepimizi ve tüm İslam alemini Afetlerden korusun diyorum tekrar tüm kandilimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.