Ceylanpınar’da yol çalışmaları devam ediyor

2017 yılı içerisinde programa alınan 70 Km asfalt öncesi stabilize çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yeni Mahalle bölgesinde devam eden stabilize yol çalışmaları hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, ilçe kırsalında stabilize yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. 2017 yılı içerisinde 70 Km asfalt yolun programa alındığını belirten Bayol, "Büyükşehir Belediyemiz ve Ceylanpınar Belediyemizin koordineli çalışması kapsamında kırsal mahallelerimizde 70 Km asfalt hedefimiz var. inşallah asfalt çalışması en kısa zamanda tamamlanacaktır. Yolların kalitesini arttırmak için de hedefimiz büyük. Son sistem araçlarla karayolu ayarında bir yol yapılıyor. Kırsal mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı M. Ali Gönüllü de çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesine teşekkür ederek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ve Ceylanpınar Belediyemizin ortaklaşa sürdürdüğü asfalt çalışması devam ediyor. Daha önce yollarımız çok kötüydü ancak yapılan çalışmalar neticesinde yollarımız düzeliyor ve güzelleşiyor. Belediye başkanlarımızın katkılarıyla yollarımız yapılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yeni Mahalle sakinlerinden Abdurrahim Gönüllü de çalışmalarla birlikte yolların güzelleştiğini ifade ederek "Vatandaş olarak yollarımızın yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.