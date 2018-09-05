Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 09:03

Ceylanpınar’da zabıta denetimleri arttı

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı.

Ceylanpınar’da zabıta denetimleri arttı

05 Eylül 2018 09:03


Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede faaliyette bulunan pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekiplerle ortak yürüttüğü iş yerleri denetlemeye devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü denetimlerde vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceleyen belediye ekipleri denetimlerini bu hususları göz önünde bulundurarak sürdürdü. Öte yandan ekiplerce işletmelerde fiyat artışı yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine ekipler tarafından teşekkür edilirken, bazı iş yerlerine ise eksikleri giderilmesi noktasında uyarılarda bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç