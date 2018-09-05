Ceylanpınar’da zabıta denetimleri arttı

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede faaliyette bulunan pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekiplerle ortak yürüttüğü iş yerleri denetlemeye devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü denetimlerde vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceleyen belediye ekipleri denetimlerini bu hususları göz önünde bulundurarak sürdürdü. Öte yandan ekiplerce işletmelerde fiyat artışı yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine ekipler tarafından teşekkür edilirken, bazı iş yerlerine ise eksikleri giderilmesi noktasında uyarılarda bulunuldu.