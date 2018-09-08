Ceylanpınar’da Zabıta Haftası kutlandı

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü olan, ‘3-9 Eylül Zabıta Haftası’ kapsamında Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Belediye Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran’a desteklerinden dolayı teşekkür eden zabıta ekipleri, “Bizlere verdiğiniz destek ile görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ceylanpınar için gece gündüz demeden her daim görevimizin başındayız” dedi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ilçedeki genel düzeni sağlayan kolluk kuvveti olduğuna dikkat çekti. Daşkıran, "Zabıta, genel düzen ve güveni korumakla görevli bir kolluk birimidir. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan Zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulayan bir kolluk gücüdür. İlçe halkının huzurunu, kamu düzenini sağlamak ve şehri daha yaşanılır bir hale getirmek amacı için görev yapan zabıtanın, kamu hakkını koruma yönünde çok daha titiz davranması gerekir. Bunun için devamlı olarak genel kültürünü, usul ve üslubunu geliştirmesi konusunda hassas ve özverili davranmalıdır. Zabıtamız hem belediyenin hem de belediye başkanının aynasıdır. Belediye olarak yapılan her hizmette zabıta ekiplerimizin payı vardır. Mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftasını kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.