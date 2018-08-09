Ceylanpınar’ın "Yardım Melekleri" yüzleri güldürüyor

Sunulan hizmet ile beraber yüzler gülmeye başladı.

Ceylanpınar Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Evde Temizlik Birimi ekibinin yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere yönelik sürdürdüğü "evde sağlık ve bakım" hizmeti vatandaşların yüzlerini güldürüyor. 19 kişilik ekibiyle evlere giden Ceylanpınar Belediyesi Evde Temizlik Birimi , evlerde temizlik uygulamasıyla da ihtiyacı olan Ceylanpınarlılara yardım elini uzatıyor. Evde Temizlik Ekibi, kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin, kişisel bakımlarını gerçekleştirip, hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek, evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Kişisel bakım ve temizlikten sonra, evi baştan aşağıya kontrol ederek arızalı ve kullanılamayan yerleri elden geçirerek hazır hale getiren ekipler, özellikle musluk tamiri, lamba değişimi, elektrik prizlerinin bakım ve yenilenmesi gibi çalışmaları da yapıyor. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, evde temizlik hizmeti verdikleri vatandaşların mutlu olmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Bayol, "Evde bakım hizmetinde amaç, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet, çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için verdiğimiz bir hizmettir. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Evlerinin temizliğini, çamaşırlarının yıkanmasına kadar bütün hizmetlerini görüyoruz. Bir gün ayırıyoruz, o eve gidiyoruz. Evin neye ihtiyacı varsa, eşyalardan bulaşığına kadar, her şeyin temizliğini yapıyoruz. Bu şekilde baktığımız, takip ettiğimiz kişilerimiz, ailelerimiz var. Bu ailelere de bu bakım gerçekleştiriliyor. Bize gelen talepleri inceleyerek gerçekten gerekli olduğu tespit edilirse ekiplerimiz o evi dip bucak temizliyor. Bu projemiz sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Vatandaşlarımız Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirler" dedi.

Nihayet Süer, verilen hizmetten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Ailemle birlikte oturuyorum. Ceylanpınar Belediyesi’nden Allah razı olsun. Evimizi temizliyorlar, ilaçlıyorlar. Hasta olduğumuz zaman belediyeyi arıyoruz, ambulans gönderip bizi hastaneye kadar götürüyorlar. Daha sağlıklı ve iyi koşullarda yaşamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Başkanımız Menderes Atilla’ya da bu uygulamadan dolayı ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.