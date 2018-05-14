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14 Mayıs 2018 09:39

Ceylanpınarlı annelere “Anneler Günü” etkinliği

Ceylanpınar Belediyesi, Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve İlçe Kaymakamlığı tarafından anneler günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Ceylanpınarlı annelere “Anneler Günü” etkinliği

14 Mayıs 2018 09:39


Ceylan Düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Ceylanpınarlı anneler katıldı. Programda annelere karanfil dağıtılırken ayrıca çekilişle hediyeler takdim edildi. Müzik eşliğinde halay çeken anneler gönüllerince eğlendi. Programda eşi yatalak olan 7 çocuk annesi Adul Çardak’a da yılın annesi hediyesi verildi. Programda kısa bir konuşma yapan Ak Parti Kadın Kolları başkanı Zahide Tepedelen, annelerin dünyadaki en yüce insanlar olduğunu belirterek, Hz. Peygamberin, “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisini hatırlattı. Programı düzenleyen Ceylanpınar Belediyesi ve ilçe kaymakamlığına da teşekkür eden Tepedelen, “Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlayalım ve onları her daim sevelim” dedi.




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