Ceylanpınarlı annelere “Anneler Günü” etkinliği

Ceylan Düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Ceylanpınarlı anneler katıldı. Programda annelere karanfil dağıtılırken ayrıca çekilişle hediyeler takdim edildi. Müzik eşliğinde halay çeken anneler gönüllerince eğlendi. Programda eşi yatalak olan 7 çocuk annesi Adul Çardak’a da yılın annesi hediyesi verildi. Programda kısa bir konuşma yapan Ak Parti Kadın Kolları başkanı Zahide Tepedelen, annelerin dünyadaki en yüce insanlar olduğunu belirterek, Hz. Peygamberin, “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisini hatırlattı. Programı düzenleyen Ceylanpınar Belediyesi ve ilçe kaymakamlığına da teşekkür eden Tepedelen, “Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlayalım ve onları her daim sevelim” dedi.