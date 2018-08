Ceylanpınarlı Besyo’cular Başarı Yolunda

İlçede BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla eğitim verilmişti. Hocalar eşliğinde BESYO sınavlarına hazırlanan öğrenciler TYT-YKS sınavlarının açıklanmasıyla sınava gidecekleri yerlere hareket ettiler.Mülakatlara hazırlanan 36 öğrenci Ceylanpınar Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla yola koyuldular. Öğrenciler Ardahan, Yozgat, Iğdır, Bayburt, Kars ve Ordu’da BESYO mülakatlarına girecekler. Öte yanda öğrenciler kurslardan ve araç tahsisinden dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, gençleri her alanda desteklediklerini ve gençlerin geleceğin teminatı olduğuna dikkat çekti. Atilla, "Gençlerin önünü açarsanız, onlara destek olursanız başarı kaçınılmaz olur. Biz de Ceylanpınar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimizin teminatıdır, gençliğin olmadığı yerde gelecekten bahsedilemez. Biz de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman sahip çıkacağız. Belediyemiz bünyesinde açılan kurslarda öğrencilerimiz hocalarımız beraber sınavlara hazırlandılar. Belediye olarak her zaman yanınızda olacağız. Hepinize başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.