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04 Ağustos 2018 10:38

Ceylanpınarlı kadınlar İnterneti daha güvenli kullanacak

Ceylanpınar Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom işbirliği ile Ceylanpınar’da 100 kadına güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verildi.

Ceylanpınarlı kadınlar İnterneti daha güvenli kullanacak

04 Ağustos 2018 10:38

Kurs sonunda kadınlara sertifikaları verildi.


Ceylanpınar Belediyesi’nin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom iş birliği ile ilçede bulunan kadınlara "İnternetle Hayat Kolay" eğitimi verildi. Bahçelievler Kültür Evi’nde düzenlenen internet eğitim programına 100 kadın katıldı. Uzman ekipler tarafından temel internet kullanımının yanı sıra, başta E-Devlet olmak üzere bazı uygulamaları nasıl kullanacakları öğretiliyor.Ceylanpınarlı kadınlar, eğitimde sosyal medya uygulamalarını da görerek deneyim kazandı. Eğitmen Hatice Başkurt eğitim programını başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi. Toplumun bütün sosyoekonomik kesimlerinin internet dünyası ile tanışmasını amaçlayan eğitimlerde, katılımcılar internetin güvenli kullanımı, E-posta kullanımı, E-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve sosyal medyanın bilinçli kullanımının yanı sıra, sosyal ağlar, blog sayfaları ve online alışverişi öğrendi. Öte yandan Ceylanpınarlı kadınlar verilen eğitimden dolayı memnun olduklarını ifade ederek Ceylanpınar Belediyesi’ne teşekkür etti.




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