Ceylanpınarlılar Gazi Caddesi’ndeki Çalışmalardan Memnun

Ceylanpınar Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol yapım, onarım ve parke çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına kısa sürede cevap veren belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ile beraber ilçenin en büyük caddelerinden olan Gazi Caddesi’nde geçtiğimiz gün çalışmalara başlamıştı.

İlçe genelinde asfaltsız bozuk yol bırakmamak için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Gazi Caddesi’nde boydan boya asfaltlama çalışmalarına başladı. Gazi Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarıyla bölgeyi ilmek ilmek işleyen Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar’a en kaliteli ve hızlı hizmeti veriyor. İlçeye yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar ise, istek ve taleplerinin değerlendirilerek kısa sürede hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe sakinlerinde Mahmut Kesmez, Gazi Caddesi’nin yeni bir görünüme kavuştuğunu belirtti. Kesmez, "Gazi Caddesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve Ceylanpınar Belediyesi’ne teşekkür ederim. İlçemizin en büyük caddelerinden olan Gazi Caddesi’nde yıllardır parke taşı vardı. Cadde yol çok bozuktu. Belediyemiz ve Büyükşehir’in ortak çalışmasından dolayı cadde yeni bir görünüme kavuştu. Ceylanpınar halkı buna layıktır. Caddemiz Ceylanpınar halkına hayırlı olsun" dedi.

İlçe esnaflarından Latif Ceylan, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın 4 yıl içinde ilçeye 50 yıllık hizmetler yaptığına değinerek, "Belediyemiz gerçekten güzel bir çalışma yapıyor. HDP belediyesi döneminde Gazi Caddesi’nde yapılan parke taşı çalışması 2-3 yıl içerisinde çökmüştü. Belediye Başkanımız Menderes Atilla 50 yılda yapılmayacak hizmetleri 4 yılda Ceylanpınar’a kazandırdı. Başkan Atilla’nın caddelerimizde yaptığı çalışma ilçemiz için bir tarihtir. Gerçekten başkanımız Ceylanpınar için mükemmel bir hizmet yaptı. Bunu ilçede hiç kimse unutamaz. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya, Ceylanpınar Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ceylanpınar sakinlerinden Hüseyin Bakır ise, Gazi Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Atilla’ya teşekkür ederek,"Gazi Caddesi sıcak asfalt ile beraber yeni bir görünüme kavuştu. Başta biz esnaflar olmak üzere yapılan çalışmalar hepimizi sevindirdi. Yol yapımında emeği geçen Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla’ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Hizmetlerin devamını diliyoruz" diye konuştu.