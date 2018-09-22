Ceylanpınarlılar Zeytin Dalı Parkı'na Kavuşuyor

Ceylanpınar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde yapılan Zeytin Dalı Parkı'nda son gelindi. Park yakın zamanda açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi park bulunmayan mahallelere yeni parklar yapıyor. Yapımı devam eden 15 Temmuz Mahallesi Zeytin Dalı Parkı'nda çalışmalarında ise sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Zeytin Dalı Parkı'nda çalışmaların büyük bir bölümü bitirildi. Parkta 1 adet çocuk oyun alanı, koşu yolları yer alacak. Ayrıca park alanı içerisinde bütün alanı çevreleyecek şekilde yürüyüş yolu da yapılıyor. 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan park, bölge halkının dinlenip nefes alabileceği ve spor yapabileceği bir alan olacak. Kamelyalar, oturma bankları ve çeşmenin de yer aldığı parkta, elektrik altyapı çalışmaları da bitirildi. İdari bina ile WC binası yapım işi devam eden parkta, çim ekme işlemi gerçekleştirilecek. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, belediye olarak yeşil alana önem verdiklerini ifade etti. Altun, 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden Zeytin Dalı Parkı'nı inceledik. İnşaatımız hızla devam etmektedir. Aşağı yukarı çalışmaların yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. Elektrik altyapısı, oyun grupları ve kamelya işi tamamlandı. Parkta son olarak idari bina, WC yapımı ile çim ekmek işlemi kaldı. Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirebilmeleri için yeşil alana oldukça önem veriyoruz. Parkı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece bu mahallede oturan vatandaşlarımızın çocuklarıyla ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri nezih bir ortam oluşturmuş olacağız. Başta mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.