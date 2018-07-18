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18 Temmuz 2018 15:51

Cezaevi firarisinin motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’da cezaevi firarisinin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cezaevi firarisinin motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

18 Temmuz 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi’ndeki bir iş yerinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin kovalamacası sonucu hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, M.B. isimli şahsın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinden toplamda 11 adet motosikletle, bir şahsın çantasını kapkaç yoluyla çaldığını tespit etti. Ayrıca, M.B. isimli şahsın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu, şubat ayında tutuklandığı fakat cezaevinden kaçtığı bildirildi. M.B. 12 ayrı hırsızlık olayından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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