Cezaevindeki yangın ihbarının arkasından tatbikat çıktı

Şanlıurfa'da cezaevinden yapılan yangın ihbarının arkasından tatbikat çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, savcılığın talimatıyla tatbikat yapıldığını öğrenince derin bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 13 personelle birlikte biri merdivenli olmak üzere 5 itfaiye aracı, 1 takviye aracı gönderildi. 4 dakika gibi kısa bir sürede cezaevine ulaşan ekipler, bahçede yanan bir araç lastiği görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İhbarın savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen bir tatbikattan dolayı yapıldığını öğrenen ekipler rahat bir nefes aldı. Cezaevi bahçesinde görevliler tarafından odunla tutuşturulan araç lastiğini söndüren ekipler bölgeden ayrıldı.