Çiftçi 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

Şanlıurfa Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Basın kuruluşlarının Türkiye’de siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli misyonlar üstlendiğini aktaran Çiftçi mesajında, "Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. İlimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdürdüklerine olan inancım tamdır. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren çalışan gazetecilerimizin ekonomik sorunların yaşanmadığı daha hür bir ortamda hizmet etmelerini diliyor, basınımızın değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.