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30 Mayıs 2018 14:26

Çiftçi, 24 haziran için gitmedik yer bırakmıyor

24 Haziran seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, önceki günkü Birecik ziyaretlerinin ardından bu kez Siverek’e giderek burada esnafı, vatandaşları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Çiftçi, 24 haziran için gitmedik yer bırakmıyor

30 Mayıs 2018 14:26


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçimlerine devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümüne giderek buluşmalar gerçekleştiren Çiftçi’nin adresi bu kez Siverek oldu. Çiftçi, Siverek’te ilk olarak ilçe merkezinde yer alan Kapalı Çarşıya gitti. Çarşıda esnafı gezerek hayırlı işler temennisinde bulunan Çiftçi, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Ziyaretlerinde Büyükşehir çalışmalarına yönelik talep ve önerileri de dinleyen Çiftçi, "Bizler bu halkın hizmetkarlarıyız. İlçe ilçe, mahalle mahalle, kırsal ve kent merkezi demeden herkese ulaşmamız ve 24 Haziran’ın neden ülkemiz için böylesine bir önem arz ettiğini anlatmamız gerekiyor. Şükürler olsun ki temaslarımızda halkımızın da her şeyin farkında olduğunu gördük. Halkımız istikrarın devamını istiyor ve bunun için AK Parti’yi adres gösteriyor" diye konuştu.


Çiftçi, Siverek’teki kapalı çarşı ziyaretlerine taksiciler esnafı ve minibüsçüler kooperatifi ile devam etti.




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