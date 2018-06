Çiftçi, 24 haziran’ı değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın toplantısı düzenleyerek 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Meclis üyeleri ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiftçi, seçimlerdeki desteklerinden dolayı tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti.

Çiftçi basın açıklamasında, "24 Haziran gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve genel seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekleştirilen seçimler selametli ve huzur içerisinde geçti. Halkımız gidip sandıkta kendi hür iradesiyle çok güzel bir seçim günü yaşadı. Bu açıdan bize bu huzur çerçevesindeki seçimi yaşatan başta güvenlik anlamında Sayın Valimize ve kolluk kuvvetleri anlamında İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İl ve İlçe Seçim kurulu Başkanlarımız ve personellerimize de teşekkür ediyorum. Seçim süresince AK Parti Kadroları olarak iyi bir kampanya yürüterek iyi bir performans sergiledik. Özellikle yerel yönetimler AK Parti çatısı altında müthiş bir performans sergilediler. Parti kademelerindeki tüm arkadaşlarımıza ve emek veren herkese de teşekkür ediyorum. Dedi.

"Seçim sonuçlarının asıl sahibi halktır"

Çiftçi, “Bu seçim sonuçları ile Şanlıurfa’mızda temsili bir dağılım gerçekleşti. Şanlıurfa’mızda AK Parti 8, HDP 4, MHP ve CHP’de birer olmak üzere toplamda 14 milletvekili dağılımı yaşandı. Seçilmiş olan tüm milletvekili arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şanlıurfa’yı yasama organında mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerine, mevcut sorunları yasal platformda doğru bir şekilde gündeme taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Seçim sonuçlarının asıl sahipleri halktır. Bu süreçte bizler yine halkımıza misafir olduk. Evlerine, iş yerlerine, toplantılarına katıldık, hamd olsun Şanlıurfa bir bütünlük içerisinde bu seçimi en iyi şekilde geride bıraktı. Bu konuda katkıda bulunan başta basın mensuplarımıza, STK temsilcilerimize, meslek guruplarımıza ve Şanlıurfa halkımızın tamamına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milletimizin bizleri güler yüzle karşıladığını, tüm kapılarını sonuna kadar bizlere açtıklarını belirtmek istiyorum. Şanlıurfa’mızın bu platformunun en iyi şekilde koruması için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimizi ve bu huzur ortamının hiçbir şeye değiştirmeyeceğimizi belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Partimiz türkiye ortalamasının üzerinde bir oy almıştır"

Sözlerine devam eden Çiftçi , “AK Parti’miz Şanlıurfa’da Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde bir sonuç alarak hem Milletvekili hem de Cumhurbaşkanımız anlamında iyi bir derece elde etmiştir. Türkiye’miz artık yeni bir sisteme girmiş oldu. Halkımız, ülkemizin gelişimi ve kalkınması için büyük bir iş yapmıştır. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin temellerini sağlam bir şekilde atmıştır. Bu yeni Başkanlık sistemiz ile daha aktif çalışan Bakanlıklar, daha etkin bir bürokratik, hızlı çözüm önerisi ve pratik hizmet ile halkımıza yansıyacağını düşünüyorum. Ve Allah’ın izni ile ilerleyen günlerde bunu tekrar halkımız ile birlikte değerlendireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başkanı olarak seçmemiz bizler için gurur vericidir. Ve bunun da ilk turdan seçmemiz bile bizler için gurur vericidir.

Tabi ki yeni bir sistemin değerlendirildi bir seçim, ittifak sistemlerinin denendiği bir seçimdir. Gerçekleştirilen seçim, yeni sistemlerin ve ittifak sistemlerinin denendiği bir seçim olmuştur. İttifak sistemleri de aslında parlamento açısından olaya baktığımızda 5 partinin girmesi ve grup oluşturması suretiyle renkli bir parlamentonun ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Bireysel açıdan düşündüğümüzde de vatandaşın siyaset alternatifi anlamında da birçok grubun mecliste temsil ediliyor olması, birçok partinin meclise girmiş olması, halkımızın siyaset genişliği anlamında da önemli değişimin olduğunu göstermiştir. Kurulmuş olan Cumhur ittifakının ve Millet İttifakının Şanlıurfa’da yansımasını görüyoruz. Cumhur ittifakına baktığımızda AK Parti’de aslında rey kaybetmediğimizi, Cumhurbaşkanımıza verilen reyin 1 Kasım tarihinde de AK Parti olarak birleşik pusula olarak baktığımızda almış olduğumuz reyi görüyoruz. Halkın önüne alternatif çözümler gelince bu defa 10 puanlık ittifaklar arasında bir kaymanın olduğunu görüyoruz. Bu benim kendi değerlendirmem. İttifakın amacı başkanlıkta nasıl ki Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde ilk turda başkanlığı almışsa aynı şekilde milletvekili noktasında da ittifak kurmuş olduğu siyasi, parti MHP’ye bu anlamda bir desteğin olması da doğal karşılanıyor. Diğer ittifak anlamında da uzun bir zamandan sonra Şanlıurfa’da CHP’nin de bir milletvekili ittifaklar neticesinde aldığını görmekteyiz. İttifakların yeni sistem içerisinde alternatif yollar açtığını, alternatif değerlendirmeler sunduğunu görüyoruz. Benim seçim sürecinde en fazla üzerinde durduğum Şanlıurfa’nın birliği ve kardeşliğidir. Şanlıurfa’da bir huzur ortamının yaşatılmasıdır. Bizler için her fikir değerlidir ve her partili kendisi için oy ister. Mensubu bulunduğu partinin projelerini, fikirlerini, düşüncelerini aktarır. Bizde meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte alanda bin 411 mahallede 13 ilçede el birliği ile en iyi şekilde bu seçimde partimiz için çalıştık ve hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Yerel yönetimler olarak her türlü sorumluluğu göğüsledik ve halkımızın da takdirini kazandığımızı düşünüyorum. Halkımızda sokakta bu çalışmayı takdire şayan olarak gördüğünü bize iletti" diye konuştu.