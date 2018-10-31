Çiftçi, bir zamanlar Selçuklu sergisini gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Bir zamanlar Selçuklu' isimli sergiyi gezdi.

2018 yılı Avrupa Birliği Kültürel Miras Yılı programı çerçevesinde Brüksel'de düzenlenecek ‘Şanlıurfa Göbeklitepe üzerine kurulu Gastronomi Turizmi' programı öncesi Sanatçı ve akademisyen Sanatçı Işın Fırat'ın Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki 'bir zamanlar Selçuklu' isimli sergisini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sanatçıyı tebrik etti.

Gezisinin ardından bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Sanatçı akademisyen Işın Fırat ve ekibi Belçika Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Kültür yılı 2018 Göbeklitepe programı için Balıklıgöl Adamı isimli özel bir çalışma yaptılar. Brüksel'e bu eseri göndereceğiz. Çalışmada hem Müzeler Müdürlüğümüzün hem Kültür Turizm Müdürlüğünün hem de sanatçımız ve asistanlarının büyük emekleri var. Sanat sınır tanımaz. Brüksel'deki programda tarihimizi anlatmış olcağız. Bilindiği gibi Şanlıurfa bir Gastronomi şehridir. Türkiye'nin en tarihi mutfağı bu şehirdedir. Bereketli topraklarımızda yetişen tarım ürünleri mutfağımıza tat vermiştir. Mutfağımızın da Brüksel'de tanıtımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür Turizm Bakanlığımızla birlikte Şanlıurfa'mızın sanat, kültür ve gastronomisinin tanıtılmasına destek veriyoruz. Sanat emek ister ve her şekliyle bir ruhtur. Bu güzel eser için Işın Fırat ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sergi 8 Kasım tarihine kadar sergilenecek.