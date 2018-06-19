Çiftçi Bozovalılara seçim çalışmalarını anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmalarına devam ediyor. Her gün farklı bir ilçede esnaf grupları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluşarak AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmaları aktaran Çiftçi, Bozova ziyaretlerini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Fatih Aksoy ile birlikte sürdürdü. Sabah saatlerinde gittiği ilçede ilk olarak esnaf gezisi ile temaslarına başlayan Çiftçi, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ardından Yaylak, Yaslıca, Peyamlı ve çevre kırsal mahallelere geçen Çiftçi, kanaat önderlerini ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

İlçenin kırsal mahallerini tek tek ziyaret ederek AK Belediyeciliğin hizmetlerini aktaran Çiftçi, "Bozova her zaman hükümetimizin yanında olmaya, birlik ve beraberce durmaya devam ediyor. Eminim ki 24 Haziran seçimlerinde ilçemizden çok güzel oylar çıkacak. Bozova kendine yakışanı bir kez daha yapacak" diye konuştu.