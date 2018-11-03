Çiftçi, çevik kuvvet köprülü kavşağında çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hafta sonu incelemeleri kapsamında çevik kuvvet köprülü kavşağına giderek çalışmaları takip etti. Teknik ekipler bilgiler alan Çiftçi, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmesinde kavşak yapımının tamamlanması için konuyu Ankara'ya taşıdıklarını söyledi. Çiftçi açıklamasında, "ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak alandaki 3 hattın deplase işlerine devam ediyoruz. Alana geldik, çalışmalar tüm program dahilinde sürdürülüyor. Gerek Ankara'da Cumhurbaşkanımıza gerekse Ulaştırma Bakanlığına konuyu iletmemiz neticesinde çalışmaların bir an önce bitirilmesi için gerekli girişimlerimizi yapıyoruz. Büyükşehir olarak bizler projeyi hazırladık, alt yapıyı devam ettiriyoruz, Karayolları da ihale işlemlerini yaptı. Kent merkezinde olan bir yatırım olması sebebiyle kesinlikle işin takipçisiyiz. Vatandaşlarımız merak etmesin, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.