Çiftçi Esnaflar birliğine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu

Çiftçi, Esnaf Sanatkarlar Birliğini ziyaret ederek esnaf gurubu temsilcileri ile bir araya geldi. Burada bir süre sohbet eden Çiftçi, Göreve tekrar seçilen Şefik Bakay’ı tebrik etti.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Çiftçi, "Tüm esnaf guruplarımız kendi aralarında oda başkanlığı seçimlerini yaparak dönemlerini yenilediler. Birlik olarak ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığımıza tekrar Şefik Bakay ağabeyimiz yönetimi ile birlikte getirildi. Görevinde başarılar diliyorum, her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.