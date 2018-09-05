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05 Eylül 2018 16:47

Çiftçi, futbolcularla buluştu

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu futbolcuları Bolu kampında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yeni sezon için başarılar diledi.

Çiftçi, futbolcularla buluştu

05 Eylül 2018 16:47


Büyükşehir Belediyesporlu futbolcuları Bolu kampında ziyaret eden Çiftçi, Şanlıurfa’ya sporun her alanında başarılar getiren tüm sporculara teşekkür etti.


Şanlıurfa’nın amatör takımlarından transfer ettiği futbolcularla hem gençlere fırsat sunan hem de kent gençliğine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyespor ile gurur duyduğunu belirten Çiftçi, "Allah’a şükürler olsun ki Şanlıurfa’mızda gençler her geçen gün sporun farklı branşlarında başarılar elde ederek şehrimizin bu alandaki eksikliklerini kapatıyorlar. Gençliğine güvenen ve onlara inan bir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi futbol kulübümüzün de başarılarla gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor. Tüm futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular ise desteklerinden dolayı Çiftçi’ye teşekkür etti.




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