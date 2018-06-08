Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 14:57

Çiftçi, Harran teşkilatı ile seçimi değerlendirdi

24 Haziran seçim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran’da teşkilatı ile seçimi değerlendirdi.

Çiftçi, Harran teşkilatı ile seçimi değerlendirdi

08 Haziran 2018 14:57


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleri bir araya geldi. Buradan Harran Belediyesine geçen Çiftçi, ardından esnaf gezisine çıkarak 24 Haziran seçiminin önemini anlattı. Kanaat önderleri ve mahalle muhtarlarında ziyaret etti. Son olarak kırsal mahalleri ziyaret eden Çiftçi, seçimlerde destek istedi. AK Parti İlçe Başkanlığında bir açıklamada bulunan Çiftçi, "24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. Bizler de ilçe ilçe mahalle mahalle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm ilçelerimizde gözlemlediğimiz yerel yönetimler ve teşkilatlarımızın hazırlıkları iyi bir şekilde gidiyor. Ramazan ayı dolayısı ile yoğun bir çalışma mevcut. Bizlerde yerel yönetimler olarak AK Partimizin mensupları olarak ilçeye gittiğimizde ilk kapısını çaldığımız teşkilatlarımızdır. Teşkilat üyelerimizle bu gün Harran ilçemizde güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Harran’ı seviyor ve önemsiyoruz, Harran’da çok güzel çalışmalara imza attık. Teşkilatlarımız bunu en iyi şekilde biliyorlar ve ilçemizde her zaman güzel bir gelişme kaydediliyor. Ak davadan şaşmadan birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. 24 Haziran’da yine AK Parti diyerek bu hizmetler ve bu huzur hep birlikte devam edecek" şeklinde konuştu.


AK Parti Harran İlçe Başkanı Mehmet Özyavuz da, "Sağ olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. İlçemize geldiği zaman ilk ziyaretlerini bizlere gerçekleştiriyor. Sürekli bizleri onurlandırıyorlar, ilçem ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Geçmişte Nihat Çiftçi Harran’a bir şey yapmadı eleştirileri vardı ama ben bizzat işin içinde olan birisi olarak çok zor durumlarda siyaset yaptığını biliyorum. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan Sit alanı ve imar planın yapılması ile birlikte Nihat Başkanımız her ilçeye geldiği zaman ya temel atma yada hizmetlerin açılışını gerçekleştirir. Hizmetlerinden dolayı ve her zaman bizlerin yanında oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Başkanımızı sosyal medya ve televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla 10 insanın yapacağı bir performans gösteriyor. Başkanımızın çok büyük bir çabası var, hem partimize ve ilimize Allah kendilerine güç versin" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç