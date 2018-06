Çiftçi, Harran teşkilatı ile seçimi değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleri bir araya geldi. Buradan Harran Belediyesine geçen Çiftçi, ardından esnaf gezisine çıkarak 24 Haziran seçiminin önemini anlattı. Kanaat önderleri ve mahalle muhtarlarında ziyaret etti. Son olarak kırsal mahalleri ziyaret eden Çiftçi, seçimlerde destek istedi. AK Parti İlçe Başkanlığında bir açıklamada bulunan Çiftçi, "24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. Bizler de ilçe ilçe mahalle mahalle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm ilçelerimizde gözlemlediğimiz yerel yönetimler ve teşkilatlarımızın hazırlıkları iyi bir şekilde gidiyor. Ramazan ayı dolayısı ile yoğun bir çalışma mevcut. Bizlerde yerel yönetimler olarak AK Partimizin mensupları olarak ilçeye gittiğimizde ilk kapısını çaldığımız teşkilatlarımızdır. Teşkilat üyelerimizle bu gün Harran ilçemizde güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Harran’ı seviyor ve önemsiyoruz, Harran’da çok güzel çalışmalara imza attık. Teşkilatlarımız bunu en iyi şekilde biliyorlar ve ilçemizde her zaman güzel bir gelişme kaydediliyor. Ak davadan şaşmadan birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. 24 Haziran’da yine AK Parti diyerek bu hizmetler ve bu huzur hep birlikte devam edecek" şeklinde konuştu.

AK Parti Harran İlçe Başkanı Mehmet Özyavuz da, "Sağ olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. İlçemize geldiği zaman ilk ziyaretlerini bizlere gerçekleştiriyor. Sürekli bizleri onurlandırıyorlar, ilçem ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Geçmişte Nihat Çiftçi Harran’a bir şey yapmadı eleştirileri vardı ama ben bizzat işin içinde olan birisi olarak çok zor durumlarda siyaset yaptığını biliyorum. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan Sit alanı ve imar planın yapılması ile birlikte Nihat Başkanımız her ilçeye geldiği zaman ya temel atma yada hizmetlerin açılışını gerçekleştirir. Hizmetlerinden dolayı ve her zaman bizlerin yanında oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Başkanımızı sosyal medya ve televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla 10 insanın yapacağı bir performans gösteriyor. Başkanımızın çok büyük bir çabası var, hem partimize ve ilimize Allah kendilerine güç versin" diye konuştu.