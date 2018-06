Çiftçi Karaköprü’de seçim bürosunun açılışını yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü’de seçim bürosu açtı. Yoğun ilgi gören açılışa AK Parti teşkilatları, Milletvekili adayları, aday adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe parti yönetimleri ve davetliler katıldı. Seçim bürosu açılışında halka seslenen Çiftçi, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Gençlerin, kadınların, esnafın, iş adamlarının ve her kesimden vatandaşın neden AK Parti’ye oy vermesi gerektiğini anlatan Çiftçi, "İstikrar AK Parti’de. Ülkemiz AK Parti ile daha da ilerleyecek ve kalkınacaktır" dedi.

" Gençler, neden AK Parti’ye oy vermeli"

Türkiye’nin en genç şehrinde gençlere seslenen Çiftçi, "Bakın, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlere seçilme haklarını vererek, gençliğe önemini bir kez daha ifade etmiştir. Ecdadı çağ kapatıp çağ açan bu ülkenin gençlerine güvenen bir aile var. Bu ailenin adı da AK Parti’dir. Gençlerimiz de bu yaşananların bilincinde olarak kendilerini ailenin bir ferdi olarak görecekler ve kendi gelecekleri, ülkesinin geleceği için çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar, neden Ak Parti’ye oy vermeli"

Konuşmasında kadınlara AK kadroların verdiği değeri de ifade eden Çiftçi, "Kadının toplumun her kesiminde hak ettiği yere gelmesi için partimiz, kadınlarımıza birçok hak tanıdı. Gerek siyasette gerek iş alanında kadınların daha da etkin olmasını hedef edinen parti AK Parti’dir. Çünkü AK Parti, kadınları ile birlikte kalkınan bir Türkiye özlemi içerisinde" şeklinde konuştu.

"Esnaf, neden Ak Parti’ye oy vermeli"

Çiftçi, alana gelen esnafı da selamlayarak devam ettiği konuşmasında, "Türkiye, esnafının yazar kasasını attığı günleri hatırlıyor ve unutmuyor. İşte böylesine bir dönem daha yaşamamak için AK Parti ile yola devam diyoruz. Esnafımıza her türlü desteği çıkan, onun kalkınmasını isteyen ve her zaman esnafının yanında olan AK Kadroların neler yaptığı ortadadır. Esnafımız da tüm bu yaşananları biliyor ve analiz ediyor" ifadelerine yer verdi.

"İş adamları neden Ak Parti’ye oy vermeli"

Toplumun her kesiminden vatandaşa seslenen Çiftçi, "İş adamlarımız AK Parti döneminde hak ettiği değeri aldı. Her türlü teşvik desteği ile üretime destek veren partimiz, her daim iş adamının da yanında oldu. İstikrarın sürmesi, istihdamın daha da iyi yerlere gelebilmesi için iş adamlarının yanında duran AK Parti sayesinde refah seviyesi 16 yıllık süreçte daha da iyi yerlere gelmiştir" diye konuştu.

Program seçim bürosunun açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti.