Çiftçi, karakoyun köprülü kavşağı çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç ve muhtarlar ile birlikte yapım çalışmaları süren Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Şanlıurfa'nın en büyük köprülü kavşak projesi burada gerçekleştiriliyor. 4 mahallemizin giriş çıkışlarını ve trafiklerini çözebilecek bir proje yürütülüyor. Alt yapı deplase işlemleri, fore kazık işlemleri, table beton dökümleri ve terasman kodları birlikte çözülüyor. Biz Şanlıurfa'nın sorunlarını geçici, milleti kandırıcı bir şekilde gideremeyiz. Şanlıurfa'yı seven bir kadroyuz. Yıllardır çözülmesi gereken bir konuyu çözüyoruz. Çalışmanın tamamlanması ile Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı ve Karakoyun mahallelerimizin trafik sorunu çözülmüş olacak ve ring olarak bu bölgeye gelen büyük yollar da İpekyol'a bağlanmış olacak. Proje planlanmış bir şekilde sürüyor. İlgili birimlerimiz konuyu yakından takip ediyorlar. Bizler de bir an önce bitirilmesini istiyoruz ancak her projenin bir bitirme süresi vardır. Biz, halkımıza söz verdiğimiz süre içerisinde kavşak yapım çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

Çiftçi, incelemelerinin ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek çalışmaları halka anlattı.