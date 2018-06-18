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18 Haziran 2018 15:49

Çiftçi, “milletimiz istikrarın adresini iyi biliyor”

AK Parti Şanlıurfa milletvekili adaylarının şehrin dört bir tarafında açılışını yaptıkları seçim bürolarına ilgi gördü.

Çiftçi, “milletimiz istikrarın adresini iyi biliyor”

18 Haziran 2018 15:49


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, partisinin adayları tarafından halka sunulan seçim bürolarının açılışlarına katılımını sürdürüyor. Gündüz saatlerinde il merkezi ve ilçelerde temaslarda bulunan Çiftçi, akşam saatlerinde ise partisinin adaylarından İbrahim Toru ve Mehmet Ali Cevheri’nin seçim bürolarının açılışına katıldı. İlk olarak millet adaylarından İbrahim Toru’nun Sancaktar Mahallesindeki seçim bürosunun açılışına katılan ve burada halka seslenen Çiftçi, 24 Haziran’da Şanlıurfa’nın yine rekor düzeyde bir oyla istikrarın yanında duracağından emin olduğunu söyledi.


Ardından Mehmet Ali Cevheri’nin Uçaksavar Kavşağındaki seçim bürosunun açılışına katılan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında "Şanlıurfa her zaman istikrarın kaynağı olan AK Parti’nin yanında durmuştur. Hükümetimiz de her zaman Şanlıurfa için pozitif bir bakış sergilemiştir. İşte bu gelişmişliğin ve kalkınmışlığın daha da ileriye gidebilmesi için 24 Haziran buluşmasında hemşehrilerim kararını yine milletin adaylarından ve milletin partisinden yana kullanacaktır" diye konuştu.




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