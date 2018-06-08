Çiftçi, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da öğrenciler, 2017-2018 yılı Eğitim Öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline girdi. Okulların dönemini tamamlamasıyla öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Çiftçi, deneyimlerini paylaşarak öğrencilere iyi tatil dileklerinde bulundu.

Çiftçi, karne dağıtım ve ödül töreni için TES İŞ Anadolu Lisesindeydi. Okulda öğrencilere karnelerini dağıtan Başkan Çiftçi ardından ’Kariyer Günü Deneyim Paylaşımı’ buluşması kapsamında öğrencilere seslendi.

Konuşmasında özellikle zaman kavramı üzerinde duran Çiftçi, öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi. Çiftçi, ardından Ortaöğretim Kurumları Arası Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Derslerinde başarılı olan tüm öğrencilere de hediyeler veren Çiftçi, daha sonra yine öğrencilerin yapmış olduğu icat sergisini de gezerek toplu fotoğraf çektirdi.