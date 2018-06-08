Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 15:06

Çiftçi, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Çiftçi, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

08 Haziran 2018 15:06


Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da öğrenciler, 2017-2018 yılı Eğitim Öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline girdi. Okulların dönemini tamamlamasıyla öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Çiftçi, deneyimlerini paylaşarak öğrencilere iyi tatil dileklerinde bulundu.


Çiftçi, karne dağıtım ve ödül töreni için TES İŞ Anadolu Lisesindeydi. Okulda öğrencilere karnelerini dağıtan Başkan Çiftçi ardından ’Kariyer Günü Deneyim Paylaşımı’ buluşması kapsamında öğrencilere seslendi.


Konuşmasında özellikle zaman kavramı üzerinde duran Çiftçi, öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi. Çiftçi, ardından Ortaöğretim Kurumları Arası Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Derslerinde başarılı olan tüm öğrencilere de hediyeler veren Çiftçi, daha sonra yine öğrencilerin yapmış olduğu icat sergisini de gezerek toplu fotoğraf çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç