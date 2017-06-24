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24 Haziran 2017 15:24

Çiftçi, Ramazan Bayramını kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ramazan Bayramı ile ilgili mesaj yayımlayarak, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Çiftçi, Ramazan Bayramını kutladı

24 Haziran 2017 15:24


Çiftçi, mesajında Bayramların birleştirici maneviyatının tüm ülkeye ve dünyaya hayırlar getirmesini dilediğini söyledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bayramın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı ile ilgili Büyükşehir ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Yerel anlamda vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri açısından halkımıza ücretsiz ulaşım imkanı, 24 saat kesintisiz Alo 153 ulaşım hizmeti ve tüm hizmet alanı içerisindeki temizlik çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.


Bayramların birleştirici maneviyatına dikkat çeken Çiftçi, "Kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi en güzel şekilde değerlendirdiğimiz bugünlerde vatan toprağı için nöbette olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, bayramların ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.




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