Çiftçi seçim çalışmalarını sürdürüyor

24 Haziran seçimleri öncesi Şanlıurfa’nın her kesimi ile bir araya gelerek seçimin önemini anlatan Çiftçi, bu kez Ceylanpınarlıları ziyaret etti. Buradan Şanlıurfa Özbekler Yardım ve Dayanışma vakfına giden Çiftçi, Özbeklerin sorun ve taleplerini dinledi. Hükümetin yaptığı çalışmaları anlatan Çiftçi, Ceylanpınar’ın geleceği için yapacağı projeleri açıklayarak Özbek kardeşlerimizin 24 Haziran seçimlerinde hükümetin yanında yer alacağı belirtti.

Buradan Kırsal bölgeye geçerek farklı farklı mahallerde vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi, ardından Ceylanpınar STK’larını ve kurumları ziyaret etti. Ceylanpınar merkezdeki esnafla ile bir araya gelen Çiftçi, 24 Haziran seçimlerini anlattı.