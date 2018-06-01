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01 Haziran 2018 16:56

Çiftçi seçim çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçede seçim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, Ceylanpınar’da esnaf, vatandaşlar, dernekler ve STK’ları ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

Çiftçi seçim çalışmalarını sürdürüyor

01 Haziran 2018 16:56


24 Haziran seçimleri öncesi Şanlıurfa’nın her kesimi ile bir araya gelerek seçimin önemini anlatan Çiftçi, bu kez Ceylanpınarlıları ziyaret etti. Buradan Şanlıurfa Özbekler Yardım ve Dayanışma vakfına giden Çiftçi, Özbeklerin sorun ve taleplerini dinledi. Hükümetin yaptığı çalışmaları anlatan Çiftçi, Ceylanpınar’ın geleceği için yapacağı projeleri açıklayarak Özbek kardeşlerimizin 24 Haziran seçimlerinde hükümetin yanında yer alacağı belirtti.


Buradan Kırsal bölgeye geçerek farklı farklı mahallerde vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi, ardından Ceylanpınar STK’larını ve kurumları ziyaret etti. Ceylanpınar merkezdeki esnafla ile bir araya gelen Çiftçi, 24 Haziran seçimlerini anlattı.




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