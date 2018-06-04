Çiftçi seçim çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfalı vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ve her zaman vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye ilçesinde esnaf, muhtar ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Çiftçi, ilçe halkına AK Parti döneminde yapılan hizmetleri anlattı.

“Çok önemli bir seçime gidiyoruz”

5 yıl ileriye bakmak için AK Parti’den yana oy kullanmak gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfalı kardeşlerim, 24 Haziran’a doğru, çok önemli bir seçime gidiyoruz. Şanlıurfa tüm seçimlerde AK kadroları yüz akıyla gönderdi Ankara’ya. İnşallah 24 Haziran’da da bunu gerçekleştireceğiz. Genel anlamda ülkemiz üzerinde ekonomik oyun, dış baskı unsurları, terör tehditleri var. Bunların olmaması ve 5 yıl ileriye bakmak için de bunu yapmamız lazım” dedi.

Konuşmasına AK Parti’nin halkın partisi olduğunu belirterek devam eden Çiftçi, “Milletimiz her zaman bizimle beraber oldu. Her zaman ülkenin önünü açtı. Ülke ne zaman sıkıntıya düştüyse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman sıkıntıya düştüyse milletimiz bir nefes oldu. İnşallah 24 Haziran’da bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Bu topraklarda gelişmenin, projelerin mimarı da AK Parti olduğu net bir şekilde görülüyor. Hepimiz AK Partiliyiz. AK Parti halkın partisidir. Sahibi halktır ve sadece bize bir görev tevdi edilmiştir. Bizde 7-24 saat bu görevi yapmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.