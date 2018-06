Çiftçi seçim çalışmalarını sürdürüyor

Sabah erken saatlerinde başladığı seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdüren Çiftçi, dün gündüz saatlerinde Bozova temaslarının ardından şehir merkezindeki Süleymaniye mahallesine geçerek seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Çiftçi’ye açılışta AK Parti milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Seçim bürosunun açılışında vatandaşların yoğun tezahüratları ile konuşmasına başlayan Çiftçi, "Böylesine bir şehre ve böylesine güzel insanlara hizmetkar olabildiğimiz için Allah’ımıza şükrediyoruz" dedi. Konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek Şanlıurfa’nın her zaman istikrardan yana duruş sergilediğini belirten Çiftçi, "Ülkemiz bilindiği gibi 24 Haziran’da çok önemli bir döneme daha giriyor. Şanlıurfalı kardeşlerimiz her zaman kendi evleri olan AK Parti’nin yanında duruş sergilemiş ve her daim Reisi Cumhurumuza destek vermişlerdir. Eminim ki 24 Haziran’da da öyle olacak. Çünkü şehir merkezi ile birlikte gittiğimiz 13 ilçemizin tamamında partimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çok büyük bir sevgi seli var. Bu tabloyu gördükçe bizler de doğru yolda olduğumuzu tekrar tekrar anlıyoruz. Tüm bunları bir araya toparladığımız zaman Şanlıurfa’mızın 13 ilçesi ile birlikte 24 Haziran’a hazır olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçi’ den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine davet

Çiftçi açılışta yaptığı konuşmasında özellikle çarşamba günü düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine tüm vatandaşları davet etti. Büyük bir coşku için tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekleyen Çiftçi, "Haydi Şanlıurfa bu coşkuya hep birlikte ortak olalım. Kardeşimizle, ailemizle, çocuklarımızla liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayalım" diye konuştu.

Çiftçi konuşmasının ilerleyen cümlelerinde Süleymaniye Mahallesi ve bölge için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri de anlattı.

Buluşma Çiftçi’nin milletvekili adayları, meclis üyeleri, AK Parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediye başkanları ve davetlilerin hep birlikte temsili kurdela kesimi ile sona erdi.