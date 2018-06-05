Çiftçi Siverek’te seçim çalışmalarını anlattı

Ramazan ayı boyunca birçok ilçede temaslarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmalarına Siverek’te vatandaş, esnaf, muhtar, sivil toplum kuruşları ve dernek ziyaretleri ile sürdürüyor.

Ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Siverek ilçe teşkilatını da ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Çiftçi, “AK Parti her daim hizmet edecek olan bir partidir. Halka yakın olan, milletin derdiyle dertlenen ve çözen böyle bir lider yok. Milletin sorunlarını çözen başka bir belediye de yok. Milletin yıllardır olmayan yere içme suyu götürebilecek yine AK Parti kadrolarıdır. 40 yıl ömürlü kalıcı beton yol uygulamasını yine AK Parti kadroları yaptı. Kültür merkezi ve içme suyu arıtma merkezini de AK Parti kadroları yapıyor” dedi.

“Biz, büyük bir partiyiz”

AK Parti’nin güçlü bir lideri olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, “Gücümüzü sizden alıyoruz. Hizmette bizimle yarışamazlar. Her yerde eserlerimiz var. Lider güçlü, milletin desteğini alıyor. Biz büyük bir partiyiz. Partimiz liderimiz başlanılan projelerin bitirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanımız başta olmazsa, meclisimiz güçlü olmazsa belediyelerimiz de bir şey yapamaz” diye konuştu.

Çiftçi, teşkilat ziyaretinin ardından Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, talep ve önerileri dinledi.