Çiftçi, Siverek’teki çalışmaları inceledi

13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi Siverek’te yapılan çalışmaları Başkan Çiftçi ve beraberindekilerle birlikte ilçeye yapılan ve yapılacak çalışmaları istişare ettiler.

Bir süre önce beton yolları tamamlanan Kapıkaya ve Hamamören kırsal mahallelerinin yollarında incelemelerde bulunan Çiftçi,çevre düzenlemesi yapılan çalışmaların son aşamaya geldiği Tokdemir mezarlığındaki son durumu denetlediler.

Siverek’te yapılan alt yapı çalışmalarının sona gelindiğini ve artık üst yapı çalışmalarının yapıldığını belirten Çiftçi, "Gerek kırsalda gerekse merkezde yapılan hizmetleri yerinde gördük. Siverek’te yapılan beton yolları yerinde inceledik, yine merkezde yapılan sıcak asfaltı yerinde inceledik. Tokdemir mezarlığında bitme aşamasına gelmiş çalışmaları yerinde inceledik. Yine Siverek için planlamış ihale aşamasında olan gerek çevre hizmetleri, katı atık transfer istasyonunun temelini ayın 14’ünde atacağız. Yine Siverek Selimpınar GAP vadisi projesi ile ilgili ilçe belediye başkanımızla görüştük. Takip ediyoruz Siverek’te güzel hizmetler oluyor. Gerek Büyükşehir belediyemiz, gerek Siverek Belediyemiz iyi hizmetler yapıyor. Allah’ın izniyle bu devam edecek. Siverekli kardeşlerimiz çok sabır ettiler ama sabrın sonu selamettir. Artık üst yapı hizmetleri ortaya çıkıyor ve her yapılan hizmet Siverek’te memnuiyet uyandırıyor. 13 İlçede aynı hassasiyetle olaya yaklaşıyoruz. Bugün Siverek’i çalıştık, yarın başka bir ilçemizi çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanımız Resul Yılmaz, Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte kırsalda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Ben büyükşehir belediye başkanımıza ve diğer katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki hizmetlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerek kırsal ve gerekse merkezdeki çalışmalarımızı inceledik. Büyükşehir belediyesi diğer ilçelerde olduğu gibi ayrım yapmaksızın Siverek’te de hizmetlerine devam ediyor. Bizler Siverek Belediyesi olarak her zaman Büyükşehir ile koordineli bir çalışma yaptık, bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Amaç halkımızı hizmetle buluşturmaktır. Gerek bizlerin ve gerekse Büyükşehir’in hizmetleri Siverekliler yakından biliyor ve taktir ediyor" dedi.

Siverek’teki çalışmalara Başkan Nihat Çiftçi’nin yanı sıra İlçe belediye Başkanı Resul Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Belediye Meclis Üyeleri, Siverek AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik ve daire amirleri katıldı.