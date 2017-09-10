Çiftçi trambüs projesi çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ulaşım master planında yer alan trambüs projesinin 1’inci etap çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tarihi Hanlar bölgesi, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Divanyolu Caddesi, Kapaklı pasajı ve Atatürk Bulvarı güzergahında yer alan 1’inci etap çalışmaları kapsamında başlatılan durakların inşaat çalışmaları sürüyor.

Ulaşımda tasarruf sağlanacak

Ulaşımda yüzde 70 tasarruf sağlayan, Aküleme sistemiyle çalışan trambüs, gürültü kirliliği neden olmuyor. Tramvay sistemine göre yapılacak olan projede tek fark yerlere ray döşenmeden sistem uygulanacak. Konforlu ve modern taşımacılıkta çevreci, tarihi dokuya zarar vermeyen trambüsle 270 kişi aynı anda bir araçla taşınacak.

Proje 4 etaptan oluşuyor

4 Etap olan projenin ilk etabı 7 bin 736 metre uzunluğundaki toplu taşıma merkezinden müzeler bölgesi arası olacak. 2’nci Etabı, toplu taşıma merkezinden Karaköprü’ye, 3’ncü Etabı toplu taşıma merkezinden Eyyübiye Devlet Hastanesine ve 4’ncü Etabı ise toplu taşıma merkezinden Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü arasında Yeni Nesil Toplu Taşıma sistemi Trambüs ile ulaşım ağı sağlanacak.

Trambüs projesinde güvenlik ön planda

25 metre uzunluğundaki trambüs araçları, Hat ve Depo binası 52 kamera ile izlenecek, havai hat güvenliği için hat kısa devreleri ve hat, trafo besleme gerilimleri scada ile sensörler yardımcılığı ile anlık olarak izleme merkezinden kontrol edilebiliyor. Sisteme Anında bilgisayar vasıtası ile müdahale mümkün olacaktır. Güzergahtaki araçların doluluk, hattaki konumu ve duraklardaki vatandaş sayısı anlık takip edilerek operatiflik kapasitesi arttırılacak.

“Önemli bir projeyi halkımıza sunuyoruz”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Atatürk Bulvarı 11 Nisan Şehir parkı civarında yer alan durak çalışmalarını denetleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa’da modern ve konforlu toplu taşıma sistemi ile halka hizmet vereceklerini ifade eden Çiftçi, "Şanlıurfa’da ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Daha öncede tanıtımını yaptığımız trambüs projesinde yer alan durak ve turnike inşaat çalışmaları devam ediyor. Enerji nakil hatları ve ışıklandırma sistemi çalışması yapılacak. 4 etaptan oluşan ve 1’inci etapta yer alan 7 kilometrelik trambüs projesi tarihi bölge olan Balıklıgöl, Divanyolu Caddesi, Haleplibahçe Caddesi arasında yer alacak. Toplu taşımada çok önemli bir hizmeti halkımıza sunuyoruz. Tramvay projemizde daire başkanlığımız tarafından hazırlandı. Herşey Şanlıurfa’ya güzel yakışıyor. Bizler Peygamberler şehri olan Şanlıurfa’ya hizmet veriyoruz. Bunu bir şans, bunu bir sorumluluk ve bunu bir yükümlülük olarak görüyoruz ve her zaman işimizin başındayız. trambüs projemiz Şanlıurfalılara hayırlı olsun" dedi.