Çiftçi ve Demirkol’a teşekkür ziyareti

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Halil keşküş, Hastane Müdürü Halil Beyazkendir ve Müdür Yardımcısı Ahmet Bayram, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen, “Hastanemizin başlatmış olduğu “Bir oda bin dua” kampanyasında desteklerini bizden esirgemeyen,700 araçlık otopark yapından ve yeni yatan hasta servisinin yapımında bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

Fevzi Demirkol’a teşekkür ziyareti

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen ve beraberindekiler daha sonra ise Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u makamında ziyaret etti. Hastanelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Ekmen, her iki başkana da plaket ve çiçek takdim etti.