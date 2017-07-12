Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 16:57

Çiftçi ve Demirkol’a teşekkür ziyareti

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 700 araçlık otopark yapımında kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve “Bir oda, bin dua” projesinde kendilerini yalnız bırakmayan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u ziyaret ederek teşekkür etti.

Çiftçi ve Demirkol’a teşekkür ziyareti

12 Temmuz 2017 16:57


Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Halil keşküş, Hastane Müdürü Halil Beyazkendir ve Müdür Yardımcısı Ahmet Bayram, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat çiftçi’yi makamında ziyaret etti.


Ziyarette bir konuşma yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen, “Hastanemizin başlatmış olduğu “Bir oda bin dua” kampanyasında desteklerini bizden esirgemeyen,700 araçlık otopark yapından ve yeni yatan hasta servisinin yapımında bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.


Fevzi Demirkol’a teşekkür ziyareti


Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan Ekmen ve beraberindekiler daha sonra ise Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u makamında ziyaret etti. Hastanelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Ekmen, her iki başkana da plaket ve çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:08
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!