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03 Haziran 2018 16:41

Çiftçi Viranşehir’de partililerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir ilçe temasları çerçevesinde partisinin çeşitli kademeleriyle ile bir araya gelerek, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Çiftçi Viranşehir’de partililerle buluştu

03 Haziran 2018 16:41


Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin hafta sonu adresi Viranşehir oldu. İlçede ilk olarak esnafı ziyaret eden Çiftçi, ardından AK Parti İlçe Teşkilatına giderek çalışmaları değerlendirdi.



Kadınlara seslenen Çiftçi, "Bizde kadının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Seçimlerde de en çok iş kadınlarımıza düşer. Partimizin kadın kolları Viranşehir’deki tüm hanelere giderek ilçemizde yapılan hizmetleri ve Türkiye’mizdeki istikrarı anlatacaklar. Böylelikle her kesimden vatandaş AK Parti istikrarı ile ilçemizde, şehrimizde ve Türkiye’mizde nelerin değiştiğini görecekler" şekinde konuştu.


Gençlik kollarından ’24 Haziran’a kadar durmak yok’ sözü alan Çiftçi, "Viranşehir’deki birlik ve beraberlik teşkilatımızın çok iyi yönde olduğunu gösteriyor. Particilik işte budur. Hep birlikte hareket etmektir" diye konuştu.


AK Parti Milletvekili adayı Halil Özşavlı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Çiftçi daha sonra gece saatlerinde yine AK Parti Milletvekili Adayı İbrahim Toru’nun seçim bürosunun açılışına katıldı.




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