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26 Mayıs 2018 09:46

Çiftçi yangın çıkan Han’ı inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, geçtiğimiz gün bir iş hanında 20 işyerinin zarar gördüğü yangın sonrası esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çiftçi yangın çıkan Han’ı inceledi

26 Mayıs 2018 09:46


Geçtiğimiz gün Sarayönü Caddesi’nde yaklaşık 100 işletmenin faaliyet gösterdiği bir iş hanında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerince anında müdahale edilerek büyük ölçekli yangının diğer işyerlerine sıçramadan müdahalesi gerçekleştirilmişti.


Her hangi bir can kaybının ve yaralananın olmadığı yangını şehir dışı programları nedeniyle şehir dışından takip eden Çiftçi, kente döner dönmez alanda incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduklarını belirtti.




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