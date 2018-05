Çiftçi yangın çıkan Han’ı inceledi

Geçtiğimiz gün Sarayönü Caddesi’nde yaklaşık 100 işletmenin faaliyet gösterdiği bir iş hanında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerince anında müdahale edilerek büyük ölçekli yangının diğer işyerlerine sıçramadan müdahalesi gerçekleştirilmişti.

Her hangi bir can kaybının ve yaralananın olmadığı yangını şehir dışı programları nedeniyle şehir dışından takip eden Çiftçi, kente döner dönmez alanda incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduklarını belirtti.