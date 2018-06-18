Çiftçi ‘ye Gaziantep’te yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezinin yanı sıra her gün farklı bir ilçede sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Çiftçi, hafta sonunu bu kez Gaziantep ziyaretlerine ayırdı. Meclis üyeleri ile birlikte Gaziantep’e çıkarma yapan Çiftçi, gün boyunca Gaziantep Halfetililer Derneği, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Burak Kızılelma ve Müslüm Yüksel’in seçim bürosu buluşması ile Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Rışvanlılar Derneğini ziyaret etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de ziyaretlerinde eşlik ettiği Çiftçi, buluşmalarında vatandaşlara seslenerek birlik ve beraberlik mesajını verdi. 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Çiftçi, "Türkiye’de istikrarın daha da devam etmesi için AK kadrolar olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize görev vermiş olan halkımızın tüm talep ve önerileri ile yakından ilgilenecek ve 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.