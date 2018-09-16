Çiftçi, yerli tohumla üretilen pamuk hasadına katıldı

Türkiye genelinde pamuk üretiminin yüzde 47'sine sahip olan Şanlıurfa'da yerli tohumla ekimi yapılan pamuk tarlalarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, üretici ile hasatta katıldı.

Türkiye'nin en verimli toprakları Şanlıurfa'da milli değerlerin milli imkânlarla üretilmesi ve tanıtılması adına birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi Harran Üniversitesi ile birlikte Tekno Kent'e ortak oldu. Bir çok yerli firmanın da yer aldığı Tekno Kentte milli imkanlarla üretimin desteklenmesi yeni projelerin yapılması adına bir çok çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin en büyük pamuk üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'da başlanılan pamuk hasadına katılan Çiftçi, burada yerli tohum üreticisi Tekno Kent ortak firma temsilcileri ile görüştü. Pamuğun iyi işletilerek kalitenin arttırılması adına hasadının gündüz yapılmasını çiftçilerden isteyen Çiftçi, burada bir açıklamada bulundu.

"Şanlıurfa pamuğunu markalaştırmalıyız"

Çiftçi, açıklamasında, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tekno Kent'e ortak oldu ve burada bizimle birlikte çalışan Pro Gen Firmasının yetiştirmiş olduğu beyaz altın olan Pamuk hasadındayız. Tohumculuk anlamında güzel bir ARGE çalışması yaparak yerli türlerin de ortaya çıkmasını sağlayan bir firmamız. Bugün hafta sonu olması dolayısıyla ekilen pamuk tarlalarını inceledik. Hamd olsun yerli üretimimizden çok güzel verim elde ediliyor. Bir vatandaş olarak bu denli bereketli Mezopotamya topraklarından elde edilen güzel verimi tüm dünya ya ulaştırmaktan dolayı gururluyuz. Şanlıurfa olarak ülkemizin yüzde 47'lik pamuk üretimini sağlıyoruz. Pamuk sanayicilerimizle görüştüğümüzde çiftçilerimizin gündüz pamuğunu toplaması gerekmektedir. Akşam yapılan hasatlar pamuk kalitesini düşürmektedir. Tüm çiftçilerimizden gündüz hasat yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu milli bir servettir. Bu günü beklemek için devletimiz 50 yıldır GAP projesi ile bizlere yatırım yapıyor. Bizler de vatandaş olarak görevimizi yapmalıyız. İyi ve kaliteli üreterek Türk pamuğunu, Urfa pamuğunu markalaştırıp devlete olan borcumuzu ödemiş olacağız. Üretim ve kalite için bu tür güzel projeleri araştırarak gün yüzüne çıkartan firma yetkililerini de ayrıca kutluyorum” diye konuştu.