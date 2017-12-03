Karaköprü Orman Bölge Müdürlüğü bitişiğinde 30 bin metrekareden oluşan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesinde 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzları yer alıyor. Şanlıurfalı çocuk ve gençlerin hizmetine sunulacak olan tesisin inşaat çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa’da farklı bir proje ile birlikte oyun ve sporun bir arada yer aldığı Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyasını hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yürütmüş olduğu Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projemiz hızla devam ediyor. Teras kafe alanında imalat kısımları bitmiş durumda ve çevre düzenlemesine başlanıldı. Şanlıurfalılar için önemli bir proje ve bizlerde bu projeyi yakından takip ediyoruz. Ağaç, bitki ve aydınlatmaları atıldıktan sonra bahar ile birlikte çocuk ve gençlerimize bu alanı hizmetlerine sunacağız. Şanlıurfa’da farklı bir çalışma, farklı bir proje, çocukların ve gençlerin merakla beklediği bir projedir. Bu güne kadar şehrimizde ve bölgede olmayan üniteler burada sergilenecek. Gençlerin zaman geçirmeleri açısından bir nevi oyunla sporun bir arada düşünüldüğü bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi ve beraberindeki daire başkanları ve şube müdürleri daha sonra yapımı devam eden Çelik köprü inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.