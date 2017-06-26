Çiftçi’den başarılı personele plaket

Ş.’nin başarılı personeline Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi plaketle teşekkür etti.

BELSAN personeli ile hem bayramlaşmak ve hem de seçilen başarılı personele plaket takdim edilmek üzere düzenlenen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde bulunan BELSAN personelinin bayramlaşma programında konuşan Çiftçi, çalışanların en zor ve kutsal bir görevi yaptıklarını belirterek hem bayramlarını tebrik etti, hem de başarılarından dolayı tebrik etti.

Şanlıurfa’nın büyük bir aile olduğunun altını çizen Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak esnaf grupların, meslek temsilcilerin, STK temsilcilerin bayramlaşmalarını yaptık. Arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa ortak paydamız. Bir birimizi seviyoruz. Şanlıurfalılar bir birine değer ve kıymet verecek. Şanlıurfa yolunu yürüyecek. Söz konusu Şanlıurfa ise hepimiz varız" diyerek hep birlikte Şanlıurfa’nın yoluna devam edeceğini belirtti.

“Trafik sorunu en asgariye iniyor”

Şanlıurfa’nın trafik sorunun çözmek için devrim niteliğinde kararlar aldıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bize bağlı olan kuruluşların bayramlaşma dolayısıyla ziyaret ederek bayramlaştık. BELSAN A.Ş. Personeliyle bayramlaştık. Ulaşımda Şanlıurfa’mız yeni bir döneme giriyor. 03 Temmuz’da Trambüs’ün lansmanı yapılacak. İşlemleri bitti, kazma vurularak temelini atıyoruz. Raylı sistemle ilgili projemiz hazırlık aşamasında. Fizibilite ve etüt çalışmasını tamamladık. Yakın tarihte ihale işlemlerini başlatacağız. Şanlıurfalı kardeşlerimiz seçilmiş ve atanmış kadrolarımıza güvenin tam olduğunu biliyorum. Halkımızla el birliği yaparak Şanlıurfa’mızı geleceğe taşıyacağız. Toplu taşımada ve ulaşımda devrim niteliğinde kararlar ve projeler geliyor. Köprülü kavşakların kazması bayramdan sonra vurulacak. Vatandaşın trafikte ulaşımı sağlaması için aktarma yolları, baypass yollarını vereceğiz. Yarına sorun bırakmamak için bugün bu çalışmayı yapmak durumundayız. Geçmişte bu şehrin sorunlar nasıl neşter vurulmamış, ötelenmiş bugüne bırakılmışsa biz bu sorunları geleceğe bırakamayız. Şanlıurfalılar’dan aldığımız cesaretle bu sorunları çözüyoruz. Şanlıurfalılar’ın, kalbine, Şanlıurfa’ya olan sevgisine sığınıyoruz. Çok yakın bir zamanda gerek çevre yoluyla, gerekse köprülü kavşaklarıyla gerekse raylı sistem ve trambüsüyle Şanlıurfa’da trafik sorunu en asgari düzeye inecektir" dedi.