Çiftçi’den Kadir Gecesi mesajı

Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezi ve tüm ilçelerde Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüklerini belirten Çiftçi, Şanlıurfa’da Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde yoğun geçtiğini söyledi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığında, manevi duyguların daha da anlam kazandığı Kadir Gecesinin Şanlıurfa’nın ve Türkiye’nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğini daha da pekiştirmesini dileyen Çiftçi, "Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutlar, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi huzura eriştirmesini, tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin içinden geçtiği bu zorlu sürecin ise bir an önce noktalanmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum" diye konuştu.