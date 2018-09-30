Çiftçi'den sağduyu çağrısı

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'da meydana gelen olaylar sonrası Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kardeşliğimizi, birliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermeyiz, vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, STK temsilcilerinin ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı istişare toplantısında, birik ve beraberlik için sağduyu çağrısı yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kardeşliğin, birliğin önemine değindi. Yaşanan olaylarda hukuk sürecinin devam ettiğini belirten Çiftçi, “Geçtiğimiz saatlerde Şanlıurfa'mızda asayiş noktasında bir olay vuku bulmuştur. Bu olayda Emniyet güçlerimiz gerekli olan tüm tedbirleri ve müdahaleleri gerçekleştirmiş bulunuyor. Bizlerde Şanlıurfa'da görev yapan kurum ve kuruluşlar olarak hem halkımızla olan temas ve diyalogumuz hem de şehrin bize yüklemiş olduğu bu görev olarak vatandaşlarımızı sağduyuya, selametli bir şekilde davranmaya yine bu olayı fırsata çevirmek isteyen provokatörlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Olayın ilk dakikalarından bu yana Sayın Valimizin başkanlığında gerekli olan her şey yapılmakta. Şehrin huzuru ve sükûneti bizler için çok çok önemlidir Şanlıurfa peygamberler şehri ve derinliği olan bir şehirdir, hepimiz kardeşçe bir arada yaşıyoruz. Bu topraklar binyıllardır herkesi kardeşçe yaşatmaya imkân veren bir şehirdir. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi, birliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermemiz lazım” diye konuştu.