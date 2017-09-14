Çiftçi,evren sanayi esnafı ile buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ve Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Karakeçili eşliğinde küçük sanayi sitelerinde bir dizi incelemelerde bulundu. Sitelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, sezon içerisinde bölgedeki yol ve su sorununu çözüme kavuşturmak için Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, küçük sanayi sitesi şeklindeki üretim merkezlerinin önemine değinerek, "Küçük sanayi sitesi olarak planlanan alanları gezdik. Planlanırken dağlık olan alanlarımız iş adamlarımız ve esnafımız ile birlikte artık üretim alanlarına sanayi alanlarına dönüştü. Bizler de Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte buralar için neler yapabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz şeklinde incelemelerde bulunduk. Bölgenin gerek alt yapısı, gerek içme suyu ve yol anlamında olaya baktık. Böyle atıl alanların üretime dönüştürülmesi pimapen, doğramacılık, demircilik, mobilya ve briketçiler gibi birçok sektörün şehir içinden kaldırılıp buraya gelmesi çok önemli. Bir arada üretim her zaman kazanç getirir. Ben de arkadaşlarıma gerekli olan talimatları verdim. Sezon içerisinde yol ve su konusunu çözüme kavuşturacağız. Tüm çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ve Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Karakeçili ise Başkan Çiftçi’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek teşekkür etti.