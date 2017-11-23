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23 Kasım 2017 20:25

Çiftçi,Eyyübiye ilçe müdürü ile bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve şube müdürlerini makamında ağırladı.

Çiftçi,Eyyübiye ilçe müdürü ile bir araya geldi

23 Kasım 2017 20:25


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve şube müdürlerini başkanlık makamında ağırladı.


Ziyaretin ardından bir değerlendirme yaparak Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Nihat Çiftçi, 24 Kasımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiğini hatırlatarak "Öğretmenlik şüphesiz dünyanın en kutsal mesleğidir. Bir insana bir şey öğretmenin karşılığı hiç bir şekilde ölçülemez. Ve bu kadar böylesine önemli bir görevde öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Gelecek nesilimizi emanet ettiğimiz, ülkemizde insan kaynağını şekillendirecek olan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizi iletirken, sınıflarımıza güneş gibi doğmalarının devamını diliyoruz" dedi.


Ziyaretin ardından Başkan Nihat Çiftçi günün anısına öğretmenlere hediyeler verdi.




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